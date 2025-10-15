L’autunno è appena iniziato, ma la sanità calabrese si prepara già a fronteggiare la nuova ondata influenzale che, secondo gli esperti, sarà tra le più aggressive degli ultimi anni. Si parla della cosiddetta “influenza australiana”, un ceppo particolarmente contagioso e capace di colpire con maggiore intensità soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili. La risposta del sistema sanitario passa – come sempre – attraverso la prevenzione, la vaccinazione e una corretta informazione.

Di tutto questo si parlerà oggi a Dentro la Notizia, con la conduzione di Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio Martino Rizzo, direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per fare il punto sulla campagna vaccinale 2025 e sulle misure predisposte per proteggere la popolazione più esposta.

Rizzo illustrerà le strategie messe in campo dall’Asp per garantire la massima copertura possibile, con particolare attenzione alle categorie a rischio, ai tempi di somministrazione e alle novità sui vaccini combinati, che permettono di immunizzarsi contemporaneamente contro l’influenza e il Covid-19.

La trasmissione offrirà anche un’analisi sullo stato del sistema sanitario territoriale, sui servizi di prevenzione e sull’importanza del lavoro di rete tra medici di famiglia, farmacie e distretti sanitari. L’obiettivo: evitare un sovraccarico dei pronto soccorso e garantire percorsi rapidi ed efficaci di assistenza sul territorio.

Nel corso della puntata si affronteranno anche temi legati alla fiducia dei cittadini nella vaccinazione, alle fake news sanitarie e alla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione come elemento essenziale di salute pubblica.

