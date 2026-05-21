Chi controlla i dati controlla il mondo. La nuova puntata, condotta dal direttore Franco Laratta, esplora lavoro, sanità, guerra e democrazia nell'era digitale. In studio esperti di IA, sicurezza informatica, filosofia e medicina

“I giorni della storia” dedica una puntata speciale a una delle questioni più decisive del nostro tempo: l’Intelligenza Artificiale e il nuovo potere costruito attorno ai dati, agli algoritmi e alle piattaforme digitali globali. Un viaggio tra tecnologia, potere, libertà e democrazia, per comprendere come gli algoritmi stiano entrando silenziosamente nelle nostre vite, influenzando informazione, economia, lavoro, scuola, relazioni sociali e perfino le decisioni politiche.

La trasmissione, condotta dal direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta, prenderà spunto anche dai temi affrontati nel libro La nuova logica del dominio, che analizza le nuove forme di controllo economico e culturale nate nell’era digitale. Oggi i dati rappresentano il vero petrolio del XXI secolo: chi li controlla possiede una straordinaria capacità di orientare mercati, consumi, opinioni pubbliche e perfino i processi democratici.

Nel corso della puntata si cercherà di capire se l’Europa sia davvero in grado di difendere la propria sovranità digitale, quali rischi comporti l’avanzata dell’IA generativa e quale impatto stia già avendo sul lavoro, sull’informazione e sul pensiero critico. Un confronto aperto e multidisciplinare che metterà insieme politica, filosofia, comunicazione, ricerca scientifica, sicurezza informatica e medicina.

Dallo studio di Vibo Valentia interverranno Rocco Sicoli, esperto di comunicazione politica, che affronterà il tema della “guerra del futuro” tra droni autonomi, sciami intelligenti e armi letali guidate dall’IA; Pietro Cinaglia, ricercatore universitario dell’UMG; e Simone Tropea, scrittore e giornalista, che analizzeranno le trasformazioni culturali e sociali prodotte dalla rivoluzione algoritmica.

A condurre dallo studio di Cosenza sarà, come da consuetudine, Ernesto Mastroianni, il quale intervisterà Andrea Simeri, ingegnere informatico, per approfondire il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella sanità e nella medicina del futuro, settore in cui le nuove tecnologie stanno già cambiando diagnosi, prevenzione e cura.

Numerosi anche gli ospiti in collegamento web. Riccardo Lufrani, esperto di IA, offrirà una riflessione filosofica e teologica sul rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale; Maria Elena Senese, segretaria generale UIL Calabria, analizzerà invece le conseguenze dell’automazione sul mondo del lavoro; mentre Mario Cannataro, professore UMG e presidente del Dottorato di Ricerca in Intelligenza Artificiale, aiuterà a comprendere le prospettive scientifiche e accademiche di una tecnologia destinata a ridefinire il futuro.

La puntata ospiterà contributi video di alcune tra le voci più autorevoli in Italia sul rapporto tra etica, tecnologia e IA.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai rischi della rete e alla sicurezza digitale. Attraverso video, testimonianze e il contributo dell’esperto di sicurezza informatica Simone Malcangi, si parlerà di deepfake, truffe online, clonazione delle voci e manipolazione digitale. Strumenti sempre più sofisticati che stanno trasformando il modo in cui percepiamo la realtà e che pongono interrogativi profondi sulla verità dell’informazione e sulla tutela dei cittadini.

“I giorni della storia” non affronta questi temi con spirito apocalittico né con entusiasmo ingenuo, ma con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e consapevolezza. Perché la vera sfida non è soltanto tecnologica: è culturale, politica e morale.

In un tempo in cui le macchine sembrano sempre più capaci di decidere, scegliere e creare, la domanda centrale resta una: quale spazio rimane alla responsabilità umana? E cosa rischiamo di perdere della nostra libertà e della nostra stessa umanità?