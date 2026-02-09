Il Governo ha promesso ristori adeguati per i comuni e le attività produttive della costa jonica calabrese flagellati dall’uragano Harry. Precisi impegni in questo senso sono stati assunti dai ministri Tajani e Salvini mentre la Protezione Civile regionale ha aperto la piattaforma per iniziare la rendicontazione dei danni.

Al momento però le somme stanziate appaiono insufficienti e questa circostanza preoccupa amministratori locali e imprenditori. Inoltre, nel dibattito politico parlamentare che si è acceso dopo l’intervento alla Camera e al Senato di Nello Musumeci, sono saliti i toni tra maggioranza e opposizione con le forze di centrosinistra che puntano l’indice contro i tagli nell’ultima Legge di Bilancio, ai fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il Movimento Cinquestelle poi, ha espresso perplessità rispetto alla esclusione dei danni causati dalle mareggiate dall’insieme di eventi avversi coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria, introdotta con decreto nello scorso anno.

Ne parleremo a Dentro la Notizia. In studio esporrà le proprie ragioni la deputata pentastellata Anna Laura Orrico, da remoto interverrà Umberto Guidoni, condirettore generale dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. In collegamento da Melito Porto Salvo parteciperanno imprenditori e sindaci del comprensorio.

