Temperature anomale, eventi estremi e infrastrutture messe a dura prova: Francesco La Luna ospita la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta e il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri. Appuntamento alle 15 su LaC, canale 11 e LaC Play

Il cambiamento climatico non è più un dubbio, ma una realtà che la Calabria vive sulla propria pelle ogni giorno: temperature ancora primaverili stanno caratterizzando un autunno che vive di vere e proprie bombe d’acqua, come quella che lo scorso ottobre ha caratterizzato l’area grecanica reggina: chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma l’impressione è che il peggio debba ancora arrivare.

In tal senso, l’ultimo report di Legambiente è parecchio esplicativo: nella nostra regione si sono verificati 116 eventi climatici estremi negli ultimi dieci anni. Di questi ben 19, quindi il 16% circa, soltanto fra i mesi di maggio e settembre 2026. Un primato poco invidiabile: la Calabria è infatti la regione che ha superato il valore più alto registrato finora in questa particolare graduatoria.

Sarà questo il filo conduttore della puntata di “Dietro i Fatti” condotta da Francesco La Luna, in onda su LaC: ospite in studio sarà la Presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta. Con lei approfondiremo i dati del report che indica la nostra come una delle regioni più a rischio. E ancora: in collegamento da Reggio Calabria, con Silvio Cacciatore, ci sarà il sindaco di Roghudi e consigliere metropolitano Pierpaolo Zavettieri: con lui faremo il punto sullo stato dell’arte per quanto riguarda la difficile risalita delle infrastrutture territoriali dopo i disastri degli ultimi mesi.

Da Nord a Sud, il ruolo di hotspot climatico del Mediterraneo sta mettendo in ginocchio la Calabria. È necessario che ognuno faccia la propria parte, dalla politica alle associazioni, per evitare un collasso che rischia di essere sempre più vicino.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.