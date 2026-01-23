Il format di approfondimento di LaC racconterà l’emergenza da Siderno all’area grecanica, passando per Catanzaro. Frane, allagamenti, infrastrutture distrutte e il ruolo decisivo della Protezione civile mentre il bilancio economico si prospetta duro. Appuntamento alle 13 sul canale 11 e LaC Play

Un territorio ferito, comunità messe alla prova e un bilancio dei danni che cresce di ora in ora. Dentro la Notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, dedica una puntata speciale all’emergenza che ha colpito la Calabria ionica dopo il passaggio devastante del ciclone Harry, uno degli eventi meteorologici più violenti degli ultimi anni.

In collegamento da Siderno, una delle aree maggiormente colpite, il giornalista Ilario Balì racconterà in diretta le conseguenze di una notte che ha cambiato il volto della città e del comprensorio. Accanto a lui, Davide Lurasco, consigliere comunale delegato agli Spettacoli, e il capo dell’Ufficio tecnico comunale Lorenzo Surace, per fare il punto su una situazione ancora in evoluzione: frane, allagamenti, infrastrutture compromesse e un primo bilancio economico che supera i 10 milioni di euro. Numeri destinati a crescere, mentre si lavora senza sosta per garantire sicurezza, ripristino dei servizi essenziali e assistenza alla popolazione.

Nel corso della puntata, lo sguardo si allargherà all’intero contesto regionale. Da Catanzaro, il collega Nico De Luca spiegherà al pubblico di LaC quale sia stato il ruolo determinante dei volontari della Protezione civile durante le ore più critiche dell’emergenza: una rete silenziosa ma fondamentale, capace di intervenire tempestivamente nei territori più esposti e di supportare amministrazioni e forze dell’ordine.

Dall’area grecanica, invece, Silvio Cacciatore farà il punto sui danni enormi registrati lungo la costa ionica reggina, la fascia maggiormente colpita dal ciclone. Lungomari letteralmente risucchiati dal mare, tratti di costa scomparsi, infrastrutture pubbliche e private gravemente compromesse: un quadro drammatico che pone interrogativi urgenti sulla tenuta del territorio e sulle strategie di prevenzione e messa in sicurezza.

Un racconto corale, tra cronaca, responsabilità istituzionali e prospettive future, per comprendere fino in fondo la portata di un’emergenza che va oltre l’evento atmosferico e interroga il modello di gestione del territorio calabrese.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.