Istituzioni, esperti e operatori discutono strategie per valorizzare i borghi storici e garantire servizi turistici tutto l’anno. Ospiti Antonella Tarsitano (Confcommercio Sila Grande) e il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Con l’obiettivo di stimolare un dibattito sul turismo sostenibile ed anche di indicare le direttrici da seguire per superare le logiche della stagionalità e garantire servizi ed accoglienza per dodici mesi all’anno, si svolge a Scilla nelle giornate del 19 e del 20 marzo, il focus “Sud e Futuri - Oltre il mare: i patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”.

L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Magna Grecia, chiude il ciclo triennale di eventi realizzati nell’ambito dello specifico progetto Pnrr sulla valorizzazione dei borghi storici ed ospita rappresentanti istituzionali, accademici, operatori economici e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo per riflettere, attraverso cinque sessioni tematiche, sulle strategie di sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione dei patrimoni territoriali del Mezzogiorno.

Nel corso di Dentro la notizia seguiremo i lavori della giornata inaugurale proponendo le voci di esperti e rappresentanti del mondo istituzionale e dell’impresa. Sul tema interverrà anche Antonella Tarsitano, presidente Confcommercio Sila Grande. Inoltre, parteciperà il sindaco di San Nicola Arcella Eugenio Madeo in prossimità della chiusura delle votazioni per eleggere il Borgo dei Borghi, il titolo per il quale la cittadina tirrenica concorre e che nel 2021 venne attribuito a Tropea.