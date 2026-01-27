Le telecamere di LaC entreranno nel luogo simbolo delle persecuzioni degli ebrei in Calabria e vi mostreranno in anteprima il museo dedicato alla memoria del pittore e incisore Michel Fingesten, deportato a Tarsia. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Il Giorno della Memoria celebra l’anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine della Shoah. La data individuata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, organismo che ha istituito la ricorrenza a livello internazionale, è quella del 27 gennaio, poiché proprio il 27 gennaio 1945 venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz.

In Calabria le manifestazioni di maggior rilievo si svolgono a Ferramonti di Tarsia, nel campo di internamento simbolo delle persecuzioni che anche in Italia, durante il periodo della Seconda guerra mondiale, colpirono gli ebrei ma soprattutto gli oppositori politici del regime fascista. Ferramonti oggi ospita un Museo Internazionale ed è inserito nel circuito dei Parchi Letterari.

Trasmetteremo una puntata speciale di Dentro la Notizia proprio da questo luogo in concomitanza con una delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Tarsia che si aprirà con la deposizione di una corona di fiori sul Monumento dedicato agli ex internati e proseguirà con la consegna, da parte del Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, di quattro medaglie d’onore ai familiari di deportati originari del territorio bruzio ed internati in campi di concentramento.

Il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso sarà ospite della puntata. Vi saranno le testimonianze del presidente dell’Anpi di Cosenza Carlo Antonante e dei rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia. E poi vi mostreremo in anteprima il museo dedicato alla memoria di Michel Fingesten, pittore e incisore, tra i più importanti esponenti del primo novecento dell’arte degli ex libris, deportato a Ferramonti e poi deceduto a Cerisano dove in quel drammatico periodo era stato allestito un ospedale di emergenza.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.