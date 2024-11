Quarto Oggiaro, Piazza Prealpi, Viale Certosa: il Bronx di Milano controllato dalla ‘Ndrangheta e da Cosa nostra è un serbatoio di decine di migliaia di voti. Di questo e di molto altro parleremo nella nuova puntata de ‘Gli Intoccabili’ in onda stasera su LaC

Il massmediologo Klaus Davi, in collaborazione con LaC, ha realizzato un’inchiesta sugli ambienti della mala e l’orientamento elettorale che verrà trasmesso questa sera all’interno del programma “Gli Intoccabili”, in onda sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.lactv.it.



Nel corso della puntata verranno inoltre trasmesse in esclusiva immagini del boss Paolo Rosario De Stefano, a capo di un clan tra i più potenti d’Italia con ampie connessioni milanesi e anche un viaggio a San Luca dove invece per l’ennesima volta non si voterà.



Ospiti della seconda puntata de “Gli Intoccabili”: Anna Rita Leonardi (esponente Pd ed ex candidata a sindaco del comune di Platì), Massimiliano Capalbo (imprenditore), Fortunato Amarelli (imprenditore) l'avvocato di Giuseppe Pelle, Eugenio Minniti, Giuseppe Mangialavori (capogruppo FI Vibo e Consigliere regionale) Angela Donato (madre di Santo Panzarella), Giuseppe Gennari (Procuratore di Milano), Gianni Barbacetto (Il fatto quotidiano) Angelo De Luca (giornalista Lacnews24).



Oggi, 30 maggio, alle 21.00 su LaC, canale 19, e in streaming su www.lactv.it