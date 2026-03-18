Il ciclone Jolina si è abbattuto sulla Calabria provocando nubifragi diffusi ed esondazioni di corsi d'acqua in particolare lungo la costa jonica del Cosentino e nelle aree interne delle Serre vibonesi. Le maggiori criticità si registrano a Crosia, dove il fiume Trionto ha superato l'argine in più punti, straripando nelle strade e nelle campagne circostanti. L'amministrazione comunale ha disposto l'evacuazione di decine di famiglie mentre i circostanti territori collinari, zuppi a causa delle diffuse precipitazioni delle ultime settimane, hanno ceduto, franando e portando con sé fango e detriti che hanno invaso il piano terra e gli scantinati di alcune abitazioni. A Dentro la notizia seguiremo gli aggiornamenti della situazione in tempo reale, con ospiti e con i nostri inviati sui territori maggiormente colpiti dalla nuova ondata di maltempo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.