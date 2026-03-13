Ciascuno ha da dire e disdire sugli argomenti caldi del dibattito nazionale. Il talk di LaC condotto da Antonella Grippo li affronterà tutti questa sera alle 22 con un nutrito parterre di ospiti

Dai massimi sistemi al Festival della porchetta ascolana è tutto uno sbraco di opinioni. Sospese tra spocchiose “intellettualità” e arditi accenti del popolo parlante. Dentro un malinteso senso della democrazia. Dalla riforma Nordio alla ennesima guerra di Medio Oriente, ciascuno ha da dire e disdire, non senza rancori. E Marina Berlusconi lo sa. Tanta carne al fuoco nella puntata di Perfidia, il talk politico di LaC condotto da Antonella Grippo.

Al solito nutrito e qualificato il parterre degli ospiti: Gherardo Colombo (ex magistrato), Annamaria Frustaci (magistrato), Andrea Nicastro (Corriere della Sera), Salvatore Staiano (Avvocato), Luca Palamara (ex magistrato), Pasquale Tridico (europarlamentare), Simona Loizzo (deputato Lega), Riccardo Tucci (deputato 5 Stelle), Emilio Greco (Avvocato), Gianfranco Pasquino (politologo). L’appuntamento è per questa sera, venerdì 13 marzo, alle 22 su LaC Tv.