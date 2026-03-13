Dai massimi sistemi al Festival della porchetta ascolana è tutto uno sbraco di opinioni. Sospese tra spocchiose “intellettualità” e arditi accenti del popolo parlante. Dentro un malinteso senso della democrazia. Dalla riforma Nordio alla ennesima guerra di Medio Oriente, ciascuno ha da dire e disdire, non senza rancori. E Marina Berlusconi lo sa. Tanta carne al fuoco nella puntata di Perfidia, il talk politico di LaC condotto da Antonella Grippo.

Al solito nutrito e qualificato il parterre degli ospiti: Gherardo Colombo (ex magistrato), Annamaria Frustaci (magistrato), Andrea Nicastro (Corriere della Sera), Salvatore Staiano (Avvocato), Luca Palamara (ex magistrato), Pasquale Tridico (europarlamentare), Simona Loizzo (deputato Lega), Riccardo Tucci (deputato 5 Stelle), Emilio Greco (Avvocato), Gianfranco Pasquino (politologo). L’appuntamento è per questa sera, venerdì 13 marzo, alle 22 su LaC Tv. 