In una fase segnata da incertezza economica, tensioni internazionali e da un confronto sempre più acceso sulle politiche industriali e di bilancio, Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, accende i riflettori sul ruolo strategico delle piccole e medie imprese nel sistema produttivo italiano e, in particolare, nel Mezzogiorno.

Ospite in studio Franco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, associazione di categoria attiva dal 1947 e oggi punto di riferimento per oltre 116 mila imprese e più di 1,2 milioni di addetti. Un interlocutore privilegiato nei tavoli istituzionali e nelle relazioni sindacali, chiamato a interpretare le ricadute concrete delle scelte di politica economica sul tessuto produttivo reale del Paese.

Al centro della puntata il giudizio sulla legge di bilancio appena approvata: una manovra che promette stabilità ma che solleva interrogativi sulle reali misure a sostegno delle piccole e medie imprese. Quali sono le principali criticità? Le risposte alle esigenze del sistema industriale sono adeguate? E, soprattutto, quale attenzione viene riservata al Sud, storicamente più esposto alle fragilità strutturali e alle disuguaglianze territoriali?

Lo sguardo si sposterà poi sulla Calabria e sulle prospettive di sviluppo legate a una visione industriale integrata. Tra i temi in agenda, il progetto promosso da Confapi Calabria per la realizzazione di un polo congressuale a Vaglio Lise: un’infrastruttura pensata per intercettare il turismo congressuale e trasformarlo in leva economica stabile, capace di destagionalizzare i flussi e generare occupazione qualificata.

Ma quali sono oggi i limiti del sistema turistico calabrese? E quali politiche servono per superare una frammentazione che frena investimenti e competitività? La puntata approfondirà le proposte di Confapi per lo sviluppo regionale, tra industria, servizi avanzati e valorizzazione del capitale umano.

In chiusura, il tema forse più urgente: l’emorragia di giovani che continuano a lasciare la Calabria. Un fenomeno che impoverisce il territorio e interroga istituzioni e imprese sulla capacità di creare opportunità credibili per le nuove generazioni.

Un confronto diretto, istituzionale e prospettico, per capire se e come la Calabria possa tornare a essere terra di impresa, lavoro e futuro. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.