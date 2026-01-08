Ospite della puntata condotta da Pier Paolo Cambareri, Franco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi. Focus sulla legge di bilancio, i limiti del sistema turistico calabrese e il ruolo strategico delle pmi. Appuntamento alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
In una fase segnata da incertezza economica, tensioni internazionali e da un confronto sempre più acceso sulle politiche industriali e di bilancio, Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, accende i riflettori sul ruolo strategico delle piccole e medie imprese nel sistema produttivo italiano e, in particolare, nel Mezzogiorno.
Ospite in studio Franco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, associazione di categoria attiva dal 1947 e oggi punto di riferimento per oltre 116 mila imprese e più di 1,2 milioni di addetti. Un interlocutore privilegiato nei tavoli istituzionali e nelle relazioni sindacali, chiamato a interpretare le ricadute concrete delle scelte di politica economica sul tessuto produttivo reale del Paese.
Al centro della puntata il giudizio sulla legge di bilancio appena approvata: una manovra che promette stabilità ma che solleva interrogativi sulle reali misure a sostegno delle piccole e medie imprese. Quali sono le principali criticità? Le risposte alle esigenze del sistema industriale sono adeguate? E, soprattutto, quale attenzione viene riservata al Sud, storicamente più esposto alle fragilità strutturali e alle disuguaglianze territoriali?
Lo sguardo si sposterà poi sulla Calabria e sulle prospettive di sviluppo legate a una visione industriale integrata. Tra i temi in agenda, il progetto promosso da Confapi Calabria per la realizzazione di un polo congressuale a Vaglio Lise: un’infrastruttura pensata per intercettare il turismo congressuale e trasformarlo in leva economica stabile, capace di destagionalizzare i flussi e generare occupazione qualificata.
Ma quali sono oggi i limiti del sistema turistico calabrese? E quali politiche servono per superare una frammentazione che frena investimenti e competitività? La puntata approfondirà le proposte di Confapi per lo sviluppo regionale, tra industria, servizi avanzati e valorizzazione del capitale umano.
In chiusura, il tema forse più urgente: l’emorragia di giovani che continuano a lasciare la Calabria. Un fenomeno che impoverisce il territorio e interroga istituzioni e imprese sulla capacità di creare opportunità credibili per le nuove generazioni.
Un confronto diretto, istituzionale e prospettico, per capire se e come la Calabria possa tornare a essere terra di impresa, lavoro e futuro. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.