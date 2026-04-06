La Calabria continua ad essere protagonista sul grande schermo con le location, gli attori, le maestranze utilizzate per girare il Vangelo di Giuda per la regia di Giulio Base, in uscita in questi giorni nelle principali sale cinematografiche.

La pellicola, che vede tra i protagonisti Giancarlo Giannini e Rupert Everett, è stata ufficialmente presentata al Cinema Adriano di Roma. A Cosenza e Reggio Calabria, il 10 e l’11 aprile prossimi, la cerimonia di prima proiezione. La produzione è sostenuta da Calabria Film Commission ed ha interessato diversi comuni, in particolare il centro storico di Cosenza, l’Abbazia del Patire di Corigliano-Rossano, il Lago Cecita nel cuore del Parco Nazionale della Sila, le grotte rupestri di Caccuri, Monte Cocuzzo a Mendicino e ancora l’area del platano di Curinga, il Savuto ed i castelli di Cleto. Proprio la comunità cletese è stata tra le protagoniste. Il 2 aprile si è riunita al Cinema Arena Sicoli di Amantea per visionare il film in anteprima.

A Dentro la Notizia ospiteremo il direttore di Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese e il sindaco di Cleto Armando Bossio mentre in collegamento interverrà lo stesso regista Giulio Base, noto al grande pubblico anche per le sue interpretazioni in film e serie tv di successo.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.