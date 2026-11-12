Dalle diagnosi più rapide al pronto soccorso, fino alla ricerca di nuove terapie: l’IA sta trasformando la medicina. Questa sera alle 21,30 nel format di LaC Tv tre ospiti racconteranno opportunità, limiti e rischi per pazienti e operatori sanitari

Di notte, in corsia, c'è un medico che non dorme mai. Non indossa il camice e non timbra il cartellino: è l'intelligenza artificiale.

Algoritmi che leggono immagini diagnostiche in pochi secondi, sistemi che aiutano a stabilire le priorità in pronto soccorso, modelli che accelerano la ricerca di nuovi farmaci. L'intelligenza artificiale non è più un'ipotesi da laboratorio: sta entrando nella pratica quotidiana di ospedali, centri di ricerca e reparti.



Se ne parlerà questa sera, giovedì 12 novembre alle 21:30, a «I giorni della storia», su LaC TV, in una puntata che mette a confronto giovani ed esperti che l'IA la studiano e la usano ogni giorno.

Si tratta di un’analisi puntuale e qualificata su come l'intelligenza artificiale sta cambiando ospedali, ricerca e cure. In studio un giovane ingegnere-medico, un ricercatore dell'Umg e il direttore dell'Emergenza-Urgenza dell’Annunziata di Cosenza.



Il cambiamento riguarda quindi la Calabria dove la sanità soffre e dove i primi segnali sono già visibili tra università e strutture sanitarie. La domanda al centro della puntata è semplice e concreta: cosa cambia davvero per i pazienti e per chi lavora in prima linea?

Tre sguardi sulla sanità che cambia

A guidare il confronto saranno tre ospiti con prospettive diverse e complementari.

L'ingegnere Andrea Simeri, ingegnere informatico e laureando in Medicina all'Università della Calabria, rappresenta una nuova generazione di professionisti. Unisce le competenze tecniche di chi progetta gli algoritmi alla formazione di chi un giorno curerà i pazienti.



Il professor Pietro Cinaglia, ricercatore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, porterà il punto di vista della ricerca scientifica: come nascono questi strumenti, cosa promettono e quali limiti hanno ancora.



Il professor Andrea Bruni, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di Cosenza, racconterà invece la prima linea. In pronto soccorso ogni minuto conta, e la tecnologia può fare la differenza solo se è al servizio di chi decide.

Opportunità e domande aperte

Le promesse sono molte: diagnosi più rapide, terapie più personalizzate, meno carico sui reparti. Restano però domande da affrontare. Chi è responsabile di una scelta suggerita da una macchina? Come si proteggono i dati dei pazienti? E come si evita che l'innovazione allarghi il divario tra territori?



Sarà questo il filo della puntata: capire quanto l'intelligenza artificiale sia già entrata nella sanità, anche calabrese, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni.