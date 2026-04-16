In collegamento il sindaco Giuseppe Aieta e il giornalista palestinese freelance Bassam Saleh, ospite in studio la docente Unical Donatella Loprieno. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Le 18 imbarcazioni della nuova missione internazionale partita da Marsiglia e diretta in Palestina, hanno attraccato al porto di Cetraro per una breve sosta, la seconda in Italia dopo quella di Napoli, prima di proseguire il loro viaggio verso il Medio Oriente dove gli equipaggi di Thousand Madleens to Gaza e della Freedom Flotilla Coalition, cercheranno di forzare il blocco in mare di Israele per portare aiuti alla popolazione della Striscia, martoriata dalla guerra.

A Cetraro, scelto per la tradizione solidaristica della cittadina del Tirreno cosentino, gli attivisti intendono ribadire la necessità di sottrarre le infrastrutture costiere alla logistica militare, ricordando come il Mar Mediterraneo debba essere considerato uno spazio comune tra i popoli, da riunire sotto la bandiera della libertà e della giustizia.

Nel corso di Dentro la Notizia apriremo un collegamento con Cetraro, dove interverrà tra gli altri, il sindaco Giuseppe Aieta. Ospite in studio la docente dell’Università della Calabria Donatella Loprieno, delegata dell’ateneo di Arcavacata per l'accesso e il sostegno agli studenti rifugiati, mentre da remoto parteciperà Bassam Saleh, giornalista palestinese freelance.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.