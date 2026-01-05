La montagna calabrese e le sue sfide alla luce del cambiamento climatico, un fenomeno inarrestabile e di portata epocale. Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, torna ad occuparsi delle emergenze dei territori per indagare le prospettive economiche di una Calabria perennemente protesa alla valorizzazione delle sue risorse in un percorso claudicante per via delle fratture sociali che lo spopolamento impone soprattutto alle aree interne.

La Sila, uno dei principali polmoni verdi del Mezzogiorno, è oggi chiamata a ripensare il proprio modello di sviluppo in un contesto segnato dalla progressiva riduzione delle precipitazioni nevose e da un mutamento strutturale delle stagioni turistiche.

Ospite della trasmissione sarà Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila, la rete d’imprese che coordina e promuove l’offerta turistica dell’altopiano, con una lunga esperienza nel marketing e nella comunicazione territoriale. Una figura che incarna un approccio nuovo alla valorizzazione delle aree montane, fondato sull’integrazione tra sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e visione strategica di lungo periodo.

Il confronto entrerà nel merito della crisi climatica che sta colpendo le montagne del Sud e delle conseguenze dirette sul turismo invernale, storicamente legato alla neve. Ma soprattutto si concentrerà sulle possibili risposte: dalla destagionalizzazione dell’offerta alla costruzione di un turismo esperienziale, capace di valorizzare natura, cultura, enogastronomia e attività outdoor durante tutto l’anno. Un cambio di paradigma che richiede aggregazione tra operatori, investimenti mirati e una governance territoriale capace di fare sistema.

Nel corso della puntata si discuterà anche del ruolo delle imprese, delle istituzioni e delle comunità locali nel garantire la sopravvivenza economica delle aree interne, contrastando spopolamento e marginalità. La Sila, in questa prospettiva, diventa un laboratorio a cielo aperto per sperimentare modelli di sviluppo alternativi, resilienti e compatibili con le nuove condizioni ambientali.

Un’analisi che intreccia ambiente, economia e politiche territoriali, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre il contesto silano e interrogano il futuro delle montagne italiane. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.