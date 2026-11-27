Il suicidio di Gianni De Gennaro, uno degli uomini più potenti della vicenda repubblicana degli ultimi trent’anni, disvela un orizzonte tutt’altro che leggibile. Tra misteri, omissioni e sospetti, lungo l’emisfero degli apparati di potere. La sua tragica morte impone, in ogni caso, una riflessione, oltre le consuete parrocchie di pensiero, sul ruolo dei media nei frangenti più controversi della storia italiana. La morte dell’ex capo della polizia interroga magistratura, politica, istituzioni: sarà l’argomento di Perfidia, il talk di approfondimento di LaC Tv condotto da Antonella Grippo. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 27 novembre, alle 21,30 sul canale 11 del digitale terrestre e on demand su LaC Play.

﻿Ospiti Antonio Ingroia (ex magistrato), Matilde Siracusano (Sottosegretario di Stato), Giandomenico Caiazza (Avvocato), Alberto Cisterna (Magistrato), Salvatore Borsellino, Claudio Signorile (ex Ministro), Enza Bruno Bossio (PD), Francesca Straticò (Avvocato), Luca Palamara (ex magistrato), Consolato Minniti (giornalista LaC News24).