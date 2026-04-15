La provincia di Reggio Calabria soffre la carenza di posti dialisi nelle strutture sanitarie pubbliche. Il rapporto tra posti disponibili ed abitanti è nettamente inferiore rispetto al resto della regione. Inoltre la problematica riguarda soprattutto la città capoluogo per la quale l’Asp ha deliberato nel 2018 la previsione di realizzare nuove postazioni, mentre nella realtà questo incremento non è stato compiuto. Supplisce una struttura privata per la quale al momento, non si è arrivati ancora a perfezionare l’accreditamento. Il rischio è quello di costringere i pazienti nefropatici ad un doloroso pellegrinaggio.

Ne parleremo a Dentro la notizia in collegamento da Reggio Calabria dove interverranno il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Lucia Di Furia ed il coordinatore regionale di Fintred, la Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene E Donatori, Francesco Puntillo. Prevista inoltre la partecipazione del professor Luca De Nicola, presidente della Società Italiana di Nefrologia. Brevemente faremo inoltre il punto della situazione della diffusione del morbillo nell’area urbana cosentina, dove nelle ultime settimane si sono registrati diversi casi anche con necessità per alcuni pazienti, di ricorrere alle cure ospedaliere. Sul tema interverrà il dirigente medico del servizio di igiene e prevenzione dell'Asp di Cosenza, Rossella Zucco.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.