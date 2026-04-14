Il ciclone afro mediterraneo denominato Ulla continua la sua influenza sul Mediterraneo. La giornata di ieri è stata caratterizzata da tanta nuvolosità e soprattutto da tanto pulviscolo sahariano che hanno reso i cieli lattiginosi e giallognoli ovunque ma senza precipitazioni. Precipitazioni che però nella giornata di oggi potrebbero iniziare ad interessare la Calabria specie dal pomeriggio e in particolare nelle aree più interne e Tirreniche con piogge comunque di debole intensità e a macchia di leopardo accompagnata da tanto pulviscolo desertico che sporcheranno auto, balconi e tutto ciò su cui poggerà.

Un generale cambiamento è atteso però dalla giornata di mercoledì quando piogge più intense e organizzate raggiungeranno l'intero comparto Jonico e interno e in questo frangente anche le temperature sono previste in generale calo: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono attesi valori più consoni al periodo anche se non è da escludere qualche picco ancora elevato nelle aree interne della bassa Calabria Tirrenica.