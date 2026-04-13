Il forte vento sta trasportando pulviscolo desertico su tutta la regione. Nubi basse specie sulle aree joniche e su quelle interne

Come previsto il ciclone afro mediterraneo sta apportando molta nuvolosità su tutta la Calabria, anche se in questo frangente non si sono verificate precipitazioni. Ad accompagnare ciò però è l'elevata concentrazione di pulviscolo desertico: i forti venti in quota di scirocco infatti stanno trasportando tanto pulviscolo sahariano che sta rendendo i cieli lattiginosi e giallognoli.

L'elevata umidità sta causando anche nubi basse e nebbie specie sulle aree joniche e interne. Qui dove il tasso di umidità si aggira intorno al 90-95%.