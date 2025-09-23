Al centro della puntata odierna della trasmissione condotta da Pier Paolo Cambareri, un festival che non si limita a ospitare autori, artisti e intellettuali ma che prova a costruire un dialogo vivo con il territorio. Inizio alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
La cultura come occasione di riscatto e di crescita collettiva. La poesia come linguaggio universale capace di unire generazioni, popoli e tradizioni. È questo il cuore della nuova puntata di Dentro la Notizia, in onda alle 13 sul canale 11 del Digitale Terrestre e in streaming sulla piattaforma LaC Play, con la possibilità di rivedere il programma anche on demand.
Al centro dell’appuntamento, il Mesoraca in Festival, manifestazione che negli anni si è affermata come punto di riferimento per il panorama culturale calabrese e non solo. Un festival che non si limita a ospitare autori, artisti e intellettuali, ma che prova a costruire un dialogo vivo con il territorio, mettendo in relazione le sue energie migliori con voci di rilievo internazionale.
In questa edizione, due parole chiave emergono con forza: restanza e diaspora. La restanza come scelta di rimanere, di custodire i luoghi, di investirvi energie e sogni nonostante le difficoltà. La diaspora come esperienza comune a tante comunità calabresi, che hanno visto generazioni di uomini e donne partire, portando con sé identità, memorie e lingue. Temi che la poesia può restituire in tutta la loro densità, trasformandoli in un orizzonte condiviso tra chi resta e chi parte, tra chi abita e chi torna.
In studio, con il conduttore Pier Paolo Cambareri, ci sarà il poeta Daniel Cundari, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta del senso profondo di questa edizione e del valore della parola poetica in una società che sembra avere sempre meno tempo per l’ascolto e per la bellezza. A impreziosire il racconto anche il contributo dall’esterno dell’inviato Procolo Guida, che raccoglierà le voci e le emozioni direttamente dai luoghi del festival.
Ospite di eccezione, il poeta Gëzim Hajdari, figura di spicco della letteratura contemporanea, riconosciuto a livello internazionale per la sua opera intensa, segnata dall’esperienza dell’esilio e dalla costante ricerca di libertà e verità. La sua presenza a Mesoraca testimonia la capacità del festival di farsi ponte culturale tra Calabria e mondo, dando voce a una poesia che parla di identità, memoria, radici e futuro.
Non mancheranno poi le istituzioni, con il sindaco di Mesoraca Annibale Parise e l’assessore comunale Eloisa Tesoriere, chiamati a raccontare lo sforzo dell’amministrazione nel sostenere un progetto che vuole essere al tempo stesso evento culturale e occasione di sviluppo comunitario. Con loro, lo sguardo appassionato e critico della scrittrice e giornalista Angela Bubba, che porterà il punto di vista di una delle penne più originali e incisive della nuova narrativa italiana.
A chiudere il quadro, la voce di Francesco Grano, direttore artistico del festival, che illustrerà la visione e le sfide organizzative di una rassegna sempre più riconosciuta come laboratorio culturale e come strumento di promozione del territorio.
Una puntata ricca di contenuti, che intreccia poesia, letteratura, amministrazione e impegno civile, mostrando come un piccolo centro della Calabria possa diventare crocevia di esperienze e di parole capaci di parlare al mondo. Una riflessione profonda su ciò che significa restare, partire e ritornare.