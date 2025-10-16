Cinque anni senza Jole Santelli. Cinque anni senza l’energia, la passione e la determinazione della prima donna presidente della Regione Calabria, scomparsa prematuramente il 15 ottobre del 2020, a soli 51 anni. A ricordarla, con affetto e gratitudine, sono oggi le sue sorelle Paola e Roberta, che hanno scelto di onorare questa dolorosa ricorrenza con un gesto concreto di vicinanza e speranza: una manifestazione all’interno del reparto oncologico dell’ospedale di Paola, la struttura nella quale Jole Santelli affrontava la sua malattia.

Un momento di memoria, ma anche di umanità e condivisione, per trasformare il dolore in un segno di amore verso chi ogni giorno lotta contro il cancro. Durante l’iniziativa, promossa dalla famiglia Santelli e accolta con grande sensibilità dal personale sanitario, lo chef Domenico Guarino ha preparato un pranzo speciale per i degenti del Day Hospital oncologico, mentre medici, pazienti e familiari hanno voluto ricordare la forza e il sorriso di una donna che non ha mai smesso di credere nella vita, nella sua terra e nella politica come servizio.

Di questo e di molto altro si parlerà nella nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri, che ospita in studio Paola Santelli, sorella di Jole. Un dialogo intimo e autentico, tra memoria privata e riflessione pubblica, per raccontare non solo la figura politica ma anche quella profondamente umana di una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Calabria.

Nel corso della puntata, spazio anche alle testimonianze di Roberta Santelli, di Gianfranco Filippelli, responsabile della rete oncologica della Regione Calabria, e dello chef Domenico Guarino, protagonisti di una giornata speciale dedicata al ricordo, alla cura e alla speranza.

L’appuntamento con Dentro la Notizia è alle ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in streaming e on demand su LaC Play.