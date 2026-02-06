Il talk politico di LaC torna e si chiede se l’opposizione più pericolosa per la premier non sia quella nazionalista di Vannacci (o “remigrazionista” di Furgiuele). Appuntamento questa sera alle 22 su LaC Tv
Vuoi vedere che l’opposizione più tosta alla politica dei “quattro forni” di Giorgia Meloni viene da destra? La tentazione nazionalista di Vannacci e quella “remigrazionista” di Domenico Furgiuele (quest’ultima con il placet di Salvini) sembrano andare in questa direzione. Nulla accade per caso. A sinistra, al contrario, la Schlein subisce l’assedio “moderato” dei cosiddetti riformisti, soprattutto in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario.
Perfidia torna col botto e con la domanda da cui dipende il futuro della politica italiana. Parterre al solito di alto livello per il programma condotto da Antonella Grippo: Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato Si Separa-Fondazione Einaudi), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Domenico Furgiuele (Lega), Claudio Cerasa (direttore “Il Foglio”), Flavio Stasi (sindaco Rossano Corigliano), Giuseppe Graziano (ex consigliere regionale), Gennaro Calabrese (attore).
L’appuntamento è per questa sera, venerdì 6 febbraio, alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play.