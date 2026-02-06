Vuoi vedere che l’opposizione più tosta alla politica dei “quattro forni” di Giorgia Meloni viene da destra? La tentazione nazionalista di Vannacci e quella “remigrazionista” di Domenico Furgiuele (quest’ultima con il placet di Salvini) sembrano andare in questa direzione. Nulla accade per caso. A sinistra, al contrario, la Schlein subisce l’assedio “moderato” dei cosiddetti riformisti, soprattutto in materia di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Perfidia torna col botto e con la domanda da cui dipende il futuro della politica italiana. Parterre al solito di alto livello per il programma condotto da Antonella Grippo: Gian Domenico Caiazza (Presidente Comitato Si Separa-Fondazione Einaudi), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Domenico Furgiuele (Lega), Claudio Cerasa (direttore “Il Foglio”), Flavio Stasi (sindaco Rossano Corigliano), Giuseppe Graziano (ex consigliere regionale), Gennaro Calabrese (attore).

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 6 febbraio, alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, sulla piattaforma streaming e on demand su LaC Play.