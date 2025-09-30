Paolo Giura e Stefania Scarfò conducono la trasmissione che inaugura la stagione con il derby di Lamezia e analisi sulle prestazioni di Reggina e Vibonese. Ospiti il giornalista Ferdinando Gaetano e il direttore sportivo Giovanni Caterino
Parte questa sera su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre) Zona D, il nuovo format sportivo dedicato al campionato di Serie D, con particolare attenzione alle squadre calabresi del girone I. Ogni settimana, la trasmissione proporrà ospiti, contributi video e approfondimenti, con un dibattito animato dai conduttori Paolo Giura e Stefania Scarfò.
La puntata di debutto sarà incentrata sul derby di Lamezia, andato in scena domenica scorsa allo stadio Guido D'Ippolito, che ha visto Vigor Lamezia e Sambiase chiudere sullo 0-0 la quinta giornata del campionato. Spazio anche alle altre squadre calabresi: la Reggina, reduce dal pareggio per 1-1 sul campo del Savoia dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, e la Vibonese, protagonista della vittoria per 1-0 contro il Castrumfavara.
Nel corso della puntata odierna in studio, insieme ai conduttori, ci sarà il giornalista Ferdinando Gaetano, mentre in collegamento interverrà il direttore sportivo della Vigor Lamezia, Giovanni Caterino.
Zona D andrà in onda ogni martedì alle 23.00, con aggiornamenti, analisi e approfondimenti sul girone I della Serie D, che vede protagoniste le calabresi Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase.