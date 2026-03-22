VIDEO | Nella nuova puntata, il viaggio di Saverio Caracciolo tra Dinami, Melicuccà e Monsoreto racconta una Calabria autentica che, attraverso le sue radici, ritrova la forza dell'aiuto verso le zone alluvionate. Appuntamento alle 12 su LaC Tv

Dinami, piccolo comune del Vibonese con appena 1.700 abitanti, è un esempio di come le tradizioni calabresi continuino a essere custodite nei centri più piccoli. In occasione delle principali festività, le comunità di Dinami, Melicuccà e Monsoreto si uniscono per realizzare dolci tipici, unendo forze e risorse locali.

Quest’anno, in particolare, durante il periodo di Quaresima, la preparazione dei dolci pasquali ha assunto un significato ancora più profondo. Non solo per le famiglie del paese, ma anche per le persone colpite dalle recenti alluvioni della Sibaritide. Storie come quella di Dinami, infatti, sono fondamentali per raccontare la Calabria più autentica, quella che non dimentica le proprie radici e si unisce nei momenti di difficoltà.

“Pasqua cu l’ova”, il nuovo appuntamento di LaC Storie, andrà in onda domenica 22 marzo alle 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e in straming su LaC Play.