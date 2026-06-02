Le dimissioni di Giovanni Leone dopo il caso Lockheed, l’arrivo di Sandro Pertini al Quirinale e un Paese attraversato da terrorismo, tensioni sociali e scontri politici. La nuova puntata del format di LaC Tv in programma giovedì alle 22 ripercorre uno degli anni più drammatici e decisivi dell’Italia repubblicana

Il 1978 fu l’anno che fece tremare l’Italia. Un anno segnato da crisi istituzionali, tensioni sociali e violenze che sembravano mettere in discussione la tenuta stessa della Repubblica.

Al Quirinale si consumò una delle vicende più controverse della storia italiana. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, un fine giurista, un dc che guardava a destra, fu costretto alle dimissioni dopo una durissima campagna politica e mediatica legata allo scandalo Lockheed. Anni dopo le accuse che avevano compromesso la sua immagine si rivelarono infondate e la magistratura non accertò alcuna responsabilità a suo carico. Ma il danno era ormai fatto e Leone lasciò il Colle tra polemiche e amarezza, ritirandosi a vita privata.

A succedergli fu Sandro Pertini, partigiano, socialista e uomo delle istituzioni. La sua elezione rappresentò per milioni di italiani un segnale di fiducia in un momento in cui il Paese appariva smarrito. Con il suo stile diretto e il suo carisma, Pertini conquistò rapidamente il rispetto e l’affetto degli italiani, diventando una delle figure più amate della storia repubblicana.

Ma il Quirinale era solo uno dei fronti di una crisi ben più ampia. Nelle piazze e nelle strade l’Italia attraversava una stagione di scontri, proteste, attentati e violenze. La strategia della tensione e il terrorismo rosso e nero alimentavano paura e incertezza. Le manifestazioni sfociavano spesso in duri confronti, mentre il Paese sembrava stretto tra opposti estremismi.

Fu un anno in cui la democrazia italiana venne messa a dura prova. Un anno di paure, divisioni e ferite profonde, ma anche di grande capacità di tenuta da parte delle istituzioni repubblicane.

Di tutto questo parleremo nella nuova puntata de “I Giorni della Storia”, il format ideato e condotto da Franco Laratta, in onda giovedì alle ore 22. Un viaggio dentro uno degli anni più difficili e decisivi della storia italiana contemporanea, un anno che cambiò per sempre il volto del Paese.