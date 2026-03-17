A pochi giorni dal referendum per la riforma del Consiglio superiore della magistratura e per l’introduzione del principio della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, a Dentro la notizia proporremo un confronto con i rappresentanti delle ragioni del Sì e del No. Interverranno Stefano Musolino, segretario generale di Magistratura democratica e procuratore aggiunto di Reggio Calabria, e Giuseppe Manna, componente del direttivo della Camera Penale di Cosenza. Nel corso della puntata, con l’aiuto della grafica, illustreremo punto per punto, tutte le modifiche alla Costituzione previste dal testo normativo adottato in doppia lettura dai due rami del Parlamento.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.