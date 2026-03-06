Il dibattito intorno al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario del 22 e 23 Marzo oscilla tra i tecnicismi del diritto e gli umori popolari degli opposti fronti. Cosicché le cavillosità della scienza giuridica finiscono con lo schiantarsi sull’asfalto dell’emotività pubblica. Un tratto tipico delle consultazioni referendarie che, questa volta, tocca più che mai nervi scoperti e scatena le estreme partigianerie. Mentre nel mondo ardono fuochi ben più possenti. Il talk politico di LaC Tv Perfidia se ne occuperà questa sera e, al solito, il parterre degli ospiti di Antonella Grippo sarà ricco e qualificato: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Antonio Ingroia (ex Magistrato), Sigfrido Ranucci (Giornalista e scrittore), Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Orlandino Greco (Lega), Roberto Castagna (Sindacalista), Francesco Bernardo (Avvocato). Appuntamento questa sera, venerdì 6 marzo, alle 22 sul canale 11 del digitale terrestre.