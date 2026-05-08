Il talk condotto da Antonella Grippo riflette sul tramonto della “passionaccia” civile in un Paese che si indigna sia per le scelte del governo che per l’insipienza dell’opposizione. Tanti gli ospiti, da Alberto Bertoli a Bobo Craxi
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Lo spartito della politica appare dissonante dalle corde del Paese. In molti si dicono sconcertati e indignati per le scelte del governo e per la simmetrica insipienza dell’opposizione. Lo sdegno, però, non basta. E, per di più, è orfano di poetica. Manca la grande “passionaccia” civile, che, un tempo, infiltrava i ritornelli d’autore. Eppure soffia un curioso vento. Nonostante tutto. Su questo e molto altro si concentrerà la puntata di Perfidia, talk show di LaC Tv in onda questa sera, venerdì 8 maggio, alle 22.
Tanti e come sempre qualificati gli ospiti di Antonella Grippo: Alberto Bertoli (musicista e interprete), Domenico Giannetta (Forza Italia), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Elisa Scutellá (Movimento 5 Stelle), Ettore Rosato (Azione), Ylenja Lucaselli (Fratelli d’Italia), Teresa Esposito (Pd), Gaetano Pedullá (Europarlamentare), Bobo Craxi (Partito Socialista Italiano).