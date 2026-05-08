Lo spartito della politica appare dissonante dalle corde del Paese. In molti si dicono sconcertati e indignati per le scelte del governo e per la simmetrica insipienza dell’opposizione. Lo sdegno, però, non basta. E, per di più, è orfano di poetica. Manca la grande “passionaccia” civile, che, un tempo, infiltrava i ritornelli d’autore. Eppure soffia un curioso vento. Nonostante tutto. Su questo e molto altro si concentrerà la puntata di Perfidia, talk show di LaC Tv in onda questa sera, venerdì 8 maggio, alle 22.

Tanti e come sempre qualificati gli ospiti di Antonella Grippo: ﻿Alberto Bertoli (musicista e interprete), Domenico Giannetta (Forza Italia), Giancarlo Affatato (Libertà è Democrazia), Elisa Scutellá (Movimento 5 Stelle), Ettore Rosato (Azione), Ylenja Lucaselli (Fratelli d’Italia), Teresa Esposito (Pd), Gaetano Pedullá (Europarlamentare), Bobo Craxi (Partito Socialista Italiano).