1994: l’Italia che conoscevamo finisce. Le inchieste di “mani pulite” spazzano via una intera classe dirigente, partiti storici vengono delegittimati, il Paese entra in crisi. In quello stesso vuoto si insinua una figura nuova e totalizzante: Silvio Berlusconi, imprenditore che trasforma il potere economico in potere politico e dà avvio a una stagione destinata a rimodellare il sistema politico italiano.

Giovedì alle 22, il format di approfondimento “I giorni della storia”, ideato e condotto dal direttore Franco Laratta, torna sulla cesura degli anni Novanta. Un’ora di documenti d’archivio, testimonianze inedite e analisi che ricostruiscono l’ascesa di Berlusconi, le alleanze decisive con Gianfranco Fini e Umberto Bossi, e la rapida mutazione della geografia politica nazionale.

La puntata mette in fila i fatti: il crollo della Prima Repubblica, la nascita del bipolarismo all’italiana, il ruolo dei media nella costruzione dell’immagine del leader. Ma affronta anche le ombre: le accuse di rapporti con la malavita, i sospetti su finanziamenti illeciti, i processi che hanno scandito decenni di vita pubblica. Tra inchieste giudiziarie e giochi di potere, emergono i nodi di un periodo in cui politica, impresa e magistratura entrano in continuo scontro.

Perché guardare a quegli anni? Perché molte dinamiche avviate allora — la personalizzazione del potere, la commistione fra informazione e interessi economici, la comunicazione politica spettacolarizzata — continuano a influenzare il dibattito pubblico e la stabilità delle istituzioni.

La puntata offre: ricostruzioni cronologiche e materiali d’archivio; interviste con protagonisti politici, magistrati e giornalisti; un confronto tra storici e analisti sulle conseguenze politiche e istituzionali.

Appuntamento giovedì, ore 22. Con Franco Laratta, ospiti in studio, collegamenti nazionali e internazionali, “I giorni della storia” riapre una pagina centrale della nostra democrazia per capire come il passato continui a modellare il presente.

Tanto più che oggi che Berlusconi non c’è più da ormai 3 anni, si torna a parlare dell’influenza della famiglia nella politica nazionale. Scenderà in campo un altro Berlusconi?