La Teci, ideata da Elena Sodano, presidente della Fondazione RaGi, ha ottenuto il 30 settembre scorso il brevetto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Approfondimento alle 15 su LaC Tv

Il tema della cura, l'innovazione nei trattamenti non farmacologici e il riconoscimento scientifico di un metodo ideato in Calabria per affrontare i deficit cognitivi e comportamentali. È il filo conduttore della puntata di oggi di “Dietro i Fatti – News”, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che accenderà i riflettori sulla Terapia Espressiva Corporea Integrata (TECI), al centro di un importante riconoscimento nazionale e di un appuntamento in programma venerdì 4 dicembre alla Cittadella regionale di Catanzaro.

La TECI, ideata da Elena Sodano, presidente della Fondazione RaGi ETS, ha ottenuto il 30 settembre scorso il brevetto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un riconoscimento che porta un metodo non farmacologico nel sistema della proprietà industriale, aprendo una nuova fase per il suo sviluppo e per le prospettive di ricerca scientifica e collaborazione con il mondo accademico. Il brevetto, denominato “Sistema e metodo per l'individuazione di attività per il recupero di deficit cognitivi e comportamentali”, rappresenta un passaggio significativo per un approccio che punta a intervenire sulle difficoltà cognitive e comportamentali attraverso attività espressive e corporee integrate.

Ma cosa significa ottenere un brevetto per un metodo terapeutico di questo genere? Quali sono le evidenze scientifiche alla base della TECI, quali risultati può offrire e quali prospettive si aprono per il suo impiego nei percorsi di assistenza e cura delle persone con demenza e altre fragilità cognitive? E soprattutto, quale ruolo possono avere approcci non farmacologici in un sistema sanitario chiamato a confrontarsi con una popolazione sempre più anziana e con bisogni assistenziali in crescita?

Sono alcuni degli interrogativi al centro del confronto, che anticiperà i contenuti della manifestazione di venerdì, alle ore 15, nella Sala Verde della Cittadella “Jole Santelli”. Un evento che avrà come madrina la professoressa Angela Sciacqua, ordinaria di Geriatria all'Università Magna Graecia di Catanzaro e direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria e dell'unità operativa di Geriatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco.

Nel corso della cerimonia sarà presentato anche il primo Corso di Alta Formazione Universitaria sul Metodo TECI, realizzato in collaborazione con l'Università UniLink di Roma e rivolto alle professioni socio-sanitarie. Spazio inoltre alla prima edizione del Premio “La Buona Cura”, istituito dalla Fondazione RaGi per valorizzare persone, imprese e realtà che hanno sostenuto questo percorso.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.