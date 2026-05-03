Nunzio Garistina aveva solo 8 anni quando ha iniziato a frequentare la macelleria di suo padre a Vibo Valentia. Oggi, a 54 anni, continua con dedizione a portare avanti questa attività, gestendo nel medesimo locale dove suo padre aveva avviato l'impresa. Ogni mattina, alle 5, si presenta nella sua macelleria, dove con passione e impegno mantiene viva una tradizione familiare che è arrivata ormai alla terza generazione. La storia della macelleria affonda le radici nei primi decenni del Novecento, quando il nonno aprì il negozio tra il 1915 e il 1920.

Appuntamento con LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domenica 3 maggio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.