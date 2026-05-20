Una biologa di 54 anni è stata colpita con tre fendenti a Castelgerundo. È grave, mentre gli investigatori cercano l’aggressore fuggito tra i campi

È in corso una caccia all’uomo che, ieri sera a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa dell’Asst di Lodi, che stava transitando lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi.

Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna, che ha confermato che l’aggressione sarebbe avvenuta dopo essersi fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento, l’uomo l’ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. Al momento, non risultano testimoni che abbiano assistito alla scena.