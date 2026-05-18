Per qualche ora il web ha davvero pensato al peggio. Adriano Celentano ricoverato, condizioni gravi, famiglia nel panico, fan sotto shock. Tutto nato da un post pubblicato da Claudio Lippi che, nel giro di pochi minuti, ha trasformato una voce incontrollata in un caso nazionale. E infatti i social sono esplosi.

Il post di Lippi e le “lacrime agli occhi”

A innescare il terremoto è stato proprio Claudio Lippi, in modalità perfetto “agente del caos”, con un lungo messaggio pubblicato su Facebook nella tarda serata di domenica 17 maggio.

L’ex volto Mediaset aveva iniziato con un ricordo personale e nostalgico del primo incontro con Adriano Celentano nel 1964 al Villaggio dei Giornalisti di Milano. Un racconto quasi tenero, culminato con quel soprannome, “Stambecco”, che il Molleggiato gli avrebbe dato senza mai spiegargli il motivo. Poi però il tono cambia improvvisamente.

«Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute», scrive Lippi. E ancora: «Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano».

Nel commento successivo rincara la dose spiegando di avere «le lacrime agli occhi» e ribadendo che la notizia gli sarebbe arrivata direttamente dalla figlia Rosalinda.

A quel punto il panico è servito.

Il web nel caos: fan terrorizzati

Nel giro di pochi minuti il post viene rilanciato ovunque. Screenshot, repost, commenti disperati, pagine Facebook che rilanciano senza verificare nulla. Il nome di Adriano Celentano torna improvvisamente al centro della notte social italiana.

E il motivo per cui la notizia sembrava credibile è semplice: non arrivava da un profilo anonimo qualsiasi, ma da Claudio Lippi, storico amico e volto televisivo conosciuto da decenni.

In più c’era il riferimento diretto alla figlia Rosalinda. Un dettaglio che ha dato alla vicenda un’apparenza di conferma familiare.

La smentita di Claudia Mori

Peccato che fosse tutto falso. A spegnere il caso ci ha pensato Claudia Mori con una smentita netta e senza sfumature: nessun ricovero grave, nessuna emergenza, nessuna corsa contro il tempo. Celentano sarebbe stato sottoposto semplicemente a controlli medici di routine. Fine.

Nessun bollettino drammatico, nessuna situazione critica. Solo una notizia sbagliata, evidentemente arrivata a Lippi in maniera distorta e rilanciata senza ulteriori verifiche. Continua a leggere su La Capitale.