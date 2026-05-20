La condanna dell'Italia è unanime e arriva ai massimi livelli istituzionali. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito quanto emerso dal video del ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir un «trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele».

Il filmato, diffuso dallo stesso Ben-Gvir sui suoi canali social con il titolo “Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo”, mostra centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, bendati e inginocchiati con il volto a terra nel porto di Ashdod, mentre sugli altoparlanti risuona l'inno israeliano. Il ministro dell'ultradestra passeggia tra i detenuti esultando: «Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa». In un altro video chiede a Netanyahu di consegnargli gli attivisti «a lungo», per «metterli nelle carceri dei terroristi».