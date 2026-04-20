Una vendita di auto usata, un bonifico “urgente” e una conferma bancaria che sembrava rassicurante. Poi, nei giorni successivi, la scoperta: il pagamento era stato annullato e la vettura già rivenduta. È il caso emerso in provincia di Parma, che riaccende l’attenzione su una truffa sempre più diffusa nel mercato dell’usato.

Il caso: auto venduta online e pagamento mai arrivato

La vicenda risale all’inizio del 2026. Un uomo di 28 anni, residente in provincia di Parma, aveva messo in vendita la propria auto su un portale online.

In breve tempo trova un acquirente disposto a pagare i 26.000 euro richiesti. Dopo una prova su strada, le parti concordano il pagamento tramite bonifico urgente.

La banca del venditore conferma l’operazione e, convinto della regolarità del trasferimento, l’uomo procede anche con il passaggio di proprietà presso una società specializzata.

La scoperta della truffa: bonifico revocato e auto rivenduta

Solo nei giorni successivi arriva la sorpresa: il bonifico era stato revocato prima della contabilizzazione definitiva.

A quel punto, però, l’auto non era più nelle mani del proprietario. Il veicolo era già stato rivenduto a una donna di Milano per circa 15.000 euro.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare il presunto truffatore, ma per la vittima recuperare l’intera somma sottratta si preannuncia complesso.

Anche un intermediario coinvolto, ma senza responsabilità diretta

Nella vicenda è rimasta coinvolta anche una società di pratiche automobilistiche di Parma che ha gestito il passaggio di proprietà.

Secondo quanto ricostruito, il coinvolgimento non sarebbe stato intenzionale: l’operazione è avvenuta seguendo la documentazione apparentemente regolare presentata dalle parti.

Bonifico urgente o istantaneo: dove nasce la trappola

Il caso mette in evidenza una differenza spesso sottovalutata tra strumenti di pagamento.

Bonifico urgente: viene elaborato entro un giorno lavorativo, ma può essere revocato per un breve periodo. È proprio questa finestra che può essere sfruttata nelle truffe.

Bonifico istantaneo: viene accreditato in circa 10 secondi, 24 ore su 24, ed è irreversibile una volta eseguito.

È proprio nella reversibilità del bonifico urgente che si inseriscono episodi come quello di Parma.

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Come proteggersi nella vendita di un’auto usata

Gli esperti indicano due strade principali per ridurre i rischi: utilizzare bonifici istantanei, che rendono il pagamento immediato e non revocabile; affidarsi a piattaforme o intermediari specializzati, che gestiscono pagamento e passaggio di proprietà riducendo l’esposizione a truffe.

In cambio, però, questi servizi comportano costi aggiuntivi che riducono il guadagno finale della vendita.

Un fenomeno in crescita nel mercato dell’usato

Il caso di Parma non è isolato e si inserisce in un contesto più ampio di truffe legate alle compravendite tra privati, soprattutto online.

Un meccanismo semplice ma efficace che sfrutta tempi bancari e fiducia tra le parti, e che continua a colpire venditori sempre più spesso.