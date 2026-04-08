Il vecchio messaggio, una madre che trema e il mistero su Marco Poggi: ecco cosa è emerso nelle ultime ore sul delitto nella trasmissione “Lo stato delle cose”

Al centro dei riflettori sul caso Garlasco c’è un episodio dai contorni spettrali: un biglietto anonimo lasciato sulla tomba di Chiara Poggi poche settimane dopo l’omicidio. Un messaggio breve, scritto a stampatello, che puntava il dito contro un nome preciso: “Ad uccidere è stato Marco”.

L’intercettazione choc al cimitero

Il dettaglio dell’ottobre 2007 è stato riportato alla luce durante l’ultima puntata de “Lo Stato delle Cose” su Rai3 condotta da Massimo Giletti: un audio che restituisce tutto il terrore di Rita Preda, la madre di Chiara. La donna, trovando quel foglietto infilato nella porta della cappella di famiglia, chiamò immediatamente l’avvocato Tizzoni: “Sto tremando adesso”, confessò al legale.

Quel biglietto, consegnato ai carabinieri, conteneva un’accusa diretta che avrebbe potuto far crollare l’intero impianto investigativo. Ma chi era il “Marco” a cui faceva riferimento la mano anonima? Un tentativo di depistaggio o una verità rimasta sepolta per anni?

Il mistero di Marco Poggi

Il primo pensiero di molti, all’epoca, andò a Marco Poggi, il fratello della vittima. Nonostante il ragazzo si trovasse in montagna con i genitori il giorno del delitto (un alibi di ferro mai messo in discussione), il suo nome è stato spesso trascinato nel “clima tossico” che ha circondato la famiglia.

Oggi di Marco Poggi “si sono perse le tracce”, una sparizione volontaria che Massimo Giletti ha voluto sottolineare: “È curioso che non si sia mai visto”, ha commentato il conduttore, riportando anche le parole di Andrea Sempio, secondo cui il giovane avrebbe fatto bene ad andarsene lontano per rifarsi una vita. Il suo avvocato, Fabrizio Fico, parla di una scelta di riservatezza dovuta proprio alle “tesi assurde” e ai complotti che hanno preso di mira il fratello di Chiara Poggi, vittima due volte di questa immane tragedia. Continua a leggere su La Capitale.