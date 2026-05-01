Non è ancora chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti o di una lite degenerata. Gli investigatori non escludono alcuna pista
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Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese.
Secondo quanto si apprende, la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco.
La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e non si sa se si sia trattato di una lite o di un agguato. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e personale del 118