Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese.

Secondo quanto si apprende, la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco.

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e non si sa se si sia trattato di una lite o di un agguato. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e personale del 118