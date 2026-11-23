Espulso per avere colpito a calci un avversario a gioco fermo, sarebbe rientrato negli spogliatoi per poi tornare sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto. È quanto sarebbe accaduto durante una partita di Terza Categoria siciliana, successivamente sospesa dall’arbitro, disputata al campo polisportivo “Di Dia” di contrada Strasatti, a Marsala, tra Galactic Paolini e Athletic Partanna. Secondo la ricostruzione diffusa sui social dall’Athletic Partanna, il calciatore della formazione di casa, dopo l’espulsione, avrebbe fatto rientro negli spogliatoi per poi ricomparire in campo con un’arma. Il giocatore avrebbe quindi rivolto minacce nei confronti di allenatore, dirigenti e calciatori della formazione ospite.

Sempre secondo quanto riferito dalla società belicina, nei concitati momenti che ne sarebbero seguiti, il calciatore avrebbe afferrato per il collo un dirigente dell’Athletic Partanna, continuando a impugnare il coltello con l’altra mano. La situazione ha portato l’arbitro a interrompere la gara, valida per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria, girone unico di Trapani. Poco prima era stato espulso anche l’allenatore dell’Athletic Partanna, intervenuto, secondo la versione fornita dalla società ospite, per prestare soccorso al proprio calciatore.

Il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Gli operatori intervenuti avrebbero raccolto le testimonianze dei presenti e proceduto all’identificazione delle persone coinvolte. La società di Partanna ha annunciato che segnalerà l’accaduto agli organi competenti della Figc e alle autorità, chiedendo che l’episodio venga accertato nelle sedi opportune.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega nazionale dilettanti, Sandro Morgana, che ha espresso «la più ferma condanna» per quanto accaduto.

«Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport – ha affermato Morgana –. Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello». Il presidente della LND Sicilia ha quindi auspicato «un intervento tempestivo, netto e concreto da parte della giustizia sportiva», aggiungendo che, qualora le responsabilità venissero accertate, si aspetta «provvedimenti severi e l’inibizione dai campi di calcio» per chi si fosse reso protagonista dell’episodio.

«La violenza deve restare fuori dai nostri campi, senza eccezioni», ha concluso Morgana. Saranno ora gli accertamenti delle autorità e gli eventuali procedimenti della giustizia sportiva a stabilire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti.