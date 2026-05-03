L’ex re dei paparazzi promette rivelazioni «che faranno saltare dalla sedia» e chiama in causa anche Napoli e Conte

Fabrizio Corona si prende la scena e rilancia: la prossima puntata di Falsissimo sarà dedicata ad “Arbitropoli”. Promette rivelazioni “che faranno saltare dalla sedia”, chiama in causa anche Napoli e Conte, e torna a muoversi su quel terreno che conosce bene, fatto di anticipazioni, provocazioni e verità tutte da verificare.

Il punto, però, è un altro. A che punto siamo davvero con l’inchiesta? E soprattutto: quanto di quello che circola fuori dalle procure trova riscontro nelle carte ufficiali?

L’inchiesta su Rocchi: cosa c’è davvero

Il 25 aprile 2026 la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, per concorso in frode sportiva. Con lui si sono autosospesi anche il supervisore Var Andrea Gervasoni e altri coinvolti nel fascicolo. L’Aia ha nominato Dino Tommasi designatore ad interim.

Gli indagati, allo stato attuale, sono cinque e tutti appartenenti al mondo arbitrale: Rocchi, Gervasoni, l’assistente Daniele Paterna e due addetti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Nessun dirigente di club risulta iscritto nel registro degli indagati.

Eppure l’accusa, per sua natura, apre una domanda inevitabile: il concorso in frode sportiva presuppone più soggetti. Continua a leggere su LaCapitalenews.it