Sulla cauzione dei titolari del locale Le Constellation dove divampò l'incendio di Capodanno deve esprimersi il tribunale di Sion
Il titolare del Constellation Jacques Moretti e la moglie Jessica
Per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di Sion avrebbe richiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, ovvero 200 mila a testa. Lo rivela la televisione svizzera Rts.
Su questa istanza deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi.
Attualmente l'imprenditore francese è in carcere e sua moglie è sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.