Nel fascicolo avviato dai pm della Capitale, uffico competente per gli italiani morti all’estero, si procede per omicidio colposo e incendio

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio.

Il procedimento è stato avviato dai pm della Capitale che, di norma, hanno competenza per episodi che coinvolgono cittadini italiani all'estero.

In base a quanto si apprende, la Farnesina ha inviato a piazzale Clodio una comunicazione relativa a quanto avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti che delegheranno le indagini alle forze dell'ordine.