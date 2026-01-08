Nel fascicolo avviato dai pm della Capitale, uffico competente per gli italiani morti all’estero, si procede per omicidio colposo e incendio
Il luogo della tragedia di Capodanno a Crans-Montana (Foto Ansa)
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendiodi Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio.
Il procedimento è stato avviato dai pm della Capitale che, di norma, hanno competenza per episodi che coinvolgono cittadini italiani all'estero.
In base a quanto si apprende, la Farnesina ha inviato a piazzale Clodio una comunicazione relativa a quanto avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti che delegheranno le indagini alle forze dell'ordine.