La titolare del locale teatro della tragedia di Capodanno in cui sono morti 40 giovani dovrà presentarsi quotidianamente alla polizia. Per il marito erano stati convalidati nei giorni scorsi tre mesi di arresto

Non andrà ai domiciliari Jessica Maric Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, il locale a Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno con 40 morti. Il Tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia.

Lo stesso Tribunale di Sion nei giorni scorsi ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, marito di Jessica.

Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l'imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. La decisione è stata presa, viene precisato dal Tribunale, su proposta del pubblico ministero che ha parlato di rischio di fuga.

Nelle motivazioni il giudice di garanzia precisa che «non avendo il ministero pubblico richiesto la carcerazione preventiva, tale misura restrittiva non poteva essere ordinata dal Tribunale». Il Tribunale evidenzia che «ogni imputato è presunto innocente fino al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna».

Ed evidenzia che «il principio cardine della procedura penale svizzera prevede infatti che l'imputato rimanga in libertà fino al giudizio; la carcerazione preventiva può essere ordinata solo su richiesta del ministero pubblico e in casi eccezionali, come ultima ratio, per garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria».