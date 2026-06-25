Il perito informatico Occhetti individua corrispondenze tra i soliloqui attribuiti a Sempio e dettagli specifici dei filmati privati della vittima, inaccessibili a chi non li avesse visionati: «Se Sempio ne parla nel dettaglio significa che li ha visti»

Nel caso Garlasco torna a pesare il capitolo dei video intimi conservati nel computer di Chiara Poggi. A riportarlo al centro dell’attenzione sono le valutazioni di Daniele Occhetti, consulente informatico che ha esaminato il materiale acquisito durante le indagini e che oggi individua una possibile connessione tra quei filmati e alcune frasi attribuite ad Andrea Sempio.

Garlasco, le frasi di Sempio e i video di Chiara Poggi

Secondo Occhetti, alcune espressioni presenti nei soliloqui attribuiti a Sempio richiamano episodi ben precisi contenuti nei filmati registrati da Chiara Poggi e Alberto Stasi. Non si tratterebbe di riferimenti generici o facilmente intuibili, ma di particolari che comparirebbero proprio in uno dei video custoditi nel computer della ragazza.

Il consulente individua una prima coincidenza in una scena che documenta un momento di intimità tra Chiara e Alberto. Un secondo passaggio, invece, richiamerebbe un altro episodio presente nello stesso filmato. Per Occhetti, la somma di questi elementi consentirebbe addirittura di identificare con precisione il video a cui farebbero riferimento quelle parole.

Se questa interpretazione trovasse conferma, si aprirebbe una domanda inevitabile: come avrebbe potuto conoscere quei dettagli chi non aveva mai visto quei contenuti?

Il nodo dei filmati privati nell’inchiesta di Garlasco

La questione assume un peso particolare perché negli anni alcuni osservatori hanno attribuito quei soliloqui a contenuti completamente diversi.

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