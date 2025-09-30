L’uomo è al momento irreperibile, si cercano anche i due figli della coppia. A trovare il corpo della vittima è stata la suocera che abita nella stessa villetta

Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a Paupisi, un paese in provincia di Benevento.

Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l'autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa. L'uomo al momento è in fuga.

La donna potrebbe essere stata colpita mentre era a letto. È quanto trapela dagli investigatori, che sono ancora alla ricerca dell'uomo e che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso le testimonianze dei vicini di casa. Sempre secondo quanto ricostruito al momento, la donna sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, non è ancora chiaro se una pietra o altro.

Oltre al marito si cercano anche i suoi due figli: al momento di loro non c'è traccia e non si sa se sono con l'uomo o sono altrove.

È stata la suocera a trovare il corpo di Elisabetta Polcino.

Abita nella stessa villetta dei coniugi, ha sentito dei rumori sospetti ed è andata verificare. Poi, quando ha scoperto il corpo, ha chiesto aiuto ad un vicino che ha chiamato i carabinieri.