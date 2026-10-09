Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e spostandosi l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese.

A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi in via Nazionale.

Sei i bambini dell'istituto feriti lievi, alcuni dei quali sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale 'Paolo Borsellino' di Marsala, secondo quanto confermato dal dirigente scolastico Leonardo Gulotta. Al momento del passaggio della tromba d'aria che ha investito anche il plesso scolastico erano presenti all'interno dell'istituto 273 bambini.

«Una tromba marina ha investito in pieno la succursale di Terrenuove e l'ha distrutta totalmente» ha spiegato il dirigente scolastico. «Per fortuna, grazie all'intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all'interno dell'istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche escoriazione e basta. I soccorsi sono stati tempestivi nonostante ci fossero interruzioni per strada, auto che sono volate. Insomma, è andata bene. Il signore ci ha aiutato».

Il bilancio dei feriti, la Asp: «Situazione sotto controllo»

E' sotto controllo la situazione dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, spiega la Direzione strategica dell'Asp di Trapani, che ha attivato il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti all'ospedale. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, hanno riportato qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. E' stato attivato anche il supporto psicologico per i pazienti.

Case danneggiate a Petrosino

Tra le aree più colpite dalle due trombe marine che si sono abbattute sul Marsalese c'è Petrosino, dove si registrano quattro feriti lievi e diverse abitazioni gravemente danneggiate, alcune delle quali distrutte. A fare il punto è il sindaco Giacomo Anastasi, che riferisce anche il coinvolgimento di due operai del Centro comunale di raccolta dei rifiuti.

La furia del vento ha colpito anche la viabilità e lo stadio comunale, dove è stato abbattuto il muro di cinta. L'Ente ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare gli interventi e sta predisponendo alloggi per gli sfollati che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni. Convocata anche una riunione in Prefettura a Trapani per valutare l'emergenza e organizzare le operazioni di soccorso.

Il sindaco di Mazara del Vallo: «Fake news su situazione che è sotto controllo»

«Stanno circolando attraverso chat private e social network falsi comunicati e messaggi a lui attribuiti, contenenti notizie non veritiere sul territorio mazarese. Si invitano la cittadinanza e gli organi di informazione a non diffondere tali messaggi e a fare esclusivo riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune, dell'Amministrazione comunale e ai rispettivi canali social istituzionali». Lo afferma il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinc. «La situazione a Mazara del Vallo - sottolinea il primo cittadino - è attualmente sotto controllo e costantemente monitorata dagli organi competenti. Ogni eventuale aggiornamento o indicazione alla popolazione saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali».

Maltempo da nord a sud

Un violento temporale ha flagellato, la scorsa notte, Castelleone, in provincia di Cremona, scaricando quasi 100 millimetri di pioggia in poche ore, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Il risultato sono state strade e cantine allagate, con fino a trenta centimetri di acqua a terra, problemi anche al seminterrato della casa di riposo del paese, cartelli divelti e alberi caduti sulle auto in sosta e vigili del fuoco mobilitati fino all'alba.

E un'ondata di maltempo anche oggi, dopo le forti piogge di ieri, si è abbattuta su Napoli e la provincia. Un albero è crollato in via Guantai Nuovi, nel centro della città, proprio davanti alla sede dell'Inps. Allagamenti in vari quartieri di Napoli, in particolare a Fuorigrotta e Bagnoli. Problemi si registrano in provincia. La parete di un supermercato è crollata nella notte a Pozzuoli. A Marano, invece, si è registrato un black out elettrico che ha interessato diversi quartieri. Disagi anche a Ischia, dove si registrano 13 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti, strade invase da fango e detriti e un blackout delle telecomunicazioni che per oltre due ore ha isolato l'intera isola. A Panza, frazione del Comune di Forio, nei pressi del cimitero, ha ceduto il muro di cinta di un terreno, con pietre e materiale franoso che si sono riversati sulla carreggiata. A rendere ancora più difficile la situazione è stato il blackout delle comunicazioni verificatosi ieri sera, quando intorno alle 19.45 hanno smesso di funzionare contemporaneamente internet, telefonia cellulare e rete fissa. Il disservizio ha interessato tutti e sei i comuni isolani. Il black out si è verificato nel pieno di una fase di maltempo prolungato. I collegamenti sono stati ripristinati intorno alle 22.15.