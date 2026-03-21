L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi. Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco. I media libanesi hanno riferito di una persona morta, e altre due ferite, in seguito a un raid israeliano che ha colpito una casa nel sud del Libano. Lo riferiscono i media di Beirut. L'Idf, invece, ha annunciato raid mirati contro Hezbollah nella capitale libanese e anche contro "obiettivi terroristici" a Teheran. Intanto gli Usa hanno dato il via libera alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile.