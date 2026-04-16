Scomparso tragicamente l’ex portiere austriaco, protagonista anche con l’Arsenal e vice di Buffon in bianconero. Cordoglio dal mondo del calcio e dalla Juventus.

È morto a 48 anni l’ex portiere austriaco Alexander Manninger, protagonista per diverse stagioni in Serie A. Secondo quanto riferiscono i principali media austriaci e italiani, il decesso sarebbe avvenuto in seguito a un incidente stradale: l’auto su cui viaggiava sarebbe stata travolta da un treno in corrispondenza di un passaggio a livello privo di barriere.

Cresciuto calcisticamente nel Salisburgo, Manninger si era messo in evidenza alla fine degli anni Novanta con la maglia dell’Arsenal, dove aveva ricoperto il ruolo di secondo portiere collezionando circa quaranta presenze in quattro stagioni. Successivamente il trasferimento in Italia, con le esperienze alla Fiorentina, al Bologna e al Siena.

Tra il 2008 e il 2012 aveva vestito la maglia della Juventus, ricoprendo il ruolo di vice dello storico numero uno Gianluigi Buffon. Proprio con i bianconeri, nell’ultima stagione, aveva conquistato lo Scudetto. In carriera aveva inoltre collezionato 33 presenze con la nazionale austriaca.

Profondo il cordoglio del mondo del calcio. La Juventus, in una nota, ha ricordato «un professionista esemplare, capace di farsi trovare sempre pronto, distinguendosi per carisma, affidabilità e spirito di sacrificio». Il club bianconero ha sottolineato anche le qualità umane dell’ex portiere, «uomo dai valori rari, umile e sempre dedito al lavoro».

Messaggio di dolore anche da parte dell’ex compagno di squadra Giorgio Chiellini: «Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia».