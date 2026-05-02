Dopo il drammatico incidente del 2001 e la rinascita nel paraciclismo, aveva conquistato sei medaglie ai Giochi di Londra e Rio

È morto Alex Zanardi. L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Ex pilota di Formula 1 e simbolo dello sport paralimpico, Zanardi aveva 60 anni.

Nato a Bologna, era diventato un’icona mondiale di forza e resilienza dopo il drammatico incidente automobilistico del 2001 sul circuito del Lausitzring, in Germania, in cui perse entrambe le gambe. Da quel momento aveva intrapreso una nuova straordinaria carriera nel paraciclismo, conquistando quattro medaglie d’oro e due d’argento ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016.

Nel 2020 era rimasto coinvolto in un altro grave incidente, uno scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava a una gara di beneficenza da lui stesso organizzata sulle strade del Senese. Da allora le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Con la sua storia, Zanardi ha rappresentato un esempio universale di determinazione e rinascita, capace di andare oltre ogni limite e di trasformare il dolore in una nuova sfida sportiva e umana.