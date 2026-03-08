L'ambasciata statunitense di Oslo è stata colpita da un'esplosione nella notte tra sabato e domenica. Nessuno è rimasto ferito e l'esplosione ha causato "lievi danni materiali", ma potrebbe trattarsi di un atto terroristico, ha annunciato la polizia. Sono in corso le ricerche di uno o più autori. "Un'ipotesi è che si sia trattato di un atto terroristico, ma non ci concentriamo solo su questo. Dobbiamo rimanere aperti alla possibilità di altre cause", ha detto Frode Larsen, capo dell'unità congiunta di investigazione e intelligence della polizia, all'emittente pubblica NRK a margine di una conferenza stampa.

L'esplosione ha colpito l'ingresso della sezione consolare dell'ambasciata intorno all'1:00 (stessa ora in Italia), secondo la polizia. Le immagini trasmesse dai media mostravano schegge di vetro nella neve davanti all'ingresso, così come crepe in una spessa porta di vetro e segni neri sul terreno ai piedi della porta, probabilmente causati dall'esplosione. Gli investigatori hanno esaminato la scena durante la notte, mentre cani, droni ed elicotteri sono stati impiegati per cercare "uno o più potenziali autori", ha dichiarato la polizia di Oslo.

L'incidente è stato definito "inaccettabile" in una dichiarazione del ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide, che ha dichiarato di essere stato in contatto con il ministro della Giustizia Astri Aas-Hansen e con l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti, Eric Meyer. "La questione è attualmente sotto inchiesta da parte della polizia e del Servizio di Sicurezza della Polizia Norvegese (PST)", ha aggiunto il ministro.

Il livello di minaccia in Norvegia è rimasto a tre su una scala di cinque dal novembre 2024, ha detto il portavoce del PST Martin Bernsen. Si è rifiutato di dire se fossero state mosse minacce contro gli interessi statunitensi in Norvegia prima dell'esplosione. Il comandante della polizia Michael Dellemyr, intervistato dall'emittente privata TV2, aveva precedentemente affermato che la polizia "aveva un'idea della causa" e che l'esplosione era certamente provocata dall'uomo, non accidentale, rifiutandosi di fornire dettagli sui danni. Un residente di 16 anni del quartiere, identificato solo con il nome di battesimo, Edvard, ha dichiarato a TV2 di aver sentito l'esplosione mentre stava guardando la televisione. "Mia madre ed io inizialmente abbiamo pensato che provenisse da casa nostra, quindi ci siamo guardati intorno, ma poi abbiamo visto delle luci lampeggianti fuori dalla finestra e una folla di poliziotti", ha detto. "C'erano cani poliziotto, droni, agenti con armi automatiche ed elicotteri in volo", ha aggiunto.

Un gruppo di tre amici ha riferito a TV2 di essere in attesa di un taxi vicino all'ambasciata. "Abbiamo sentito tre 'botti' che hanno fatto tremare il terreno", ha raccontato Kristian Wendelborg Einung. Una volta saliti sul taxi, hanno percorso la strada accanto all'ambasciata, che hanno visto coperta di fumo. "Siamo arrivati prima della polizia. Lo strato di fumo era molto strano. Era come una fitta nebbia", ha detto. Diverse ore dopo l'esplosione, la polizia ha dichiarato l'area intorno all'edificio "sicura" per residenti e passanti. Le ambasciate statunitensi in Medio Oriente sono state poste in stato di massima allerta a causa dell'offensiva lanciata congiuntamente con Israele il 28 febbraio contro l'Iran. Diverse di esse sono state prese di mira da attacchi da parte di Teheran.