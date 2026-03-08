L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato un «attacco preciso» a Beirut, prendendo di mira i comandanti delle Guardiani della Rivoluzione iraniani operanti in Libano. Le forze israeliane «hanno condotto un attacco preciso prendendo di mira i comandanti chiave» della Forza Quds, il braccio operativo all'estero dei pasdaran, ha dichiarato l'esercito in una nota, accusandoli pur senza identificarli di pianificare «attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e i suoi civili».

I comandanti della forza Quds sono stati colpiti mentre si trovavano in un hotel nel cuore di Beirut. L'attacco israeliano ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite dieci. L'albergo preso di mira è il Ramada Hotel nel quartiere di Raouche, sul lungomare, una zona turistica finora risparmiata dai raid aerei contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Un fotografo dell'Aft ha visto una stanza al quarto piano con finestre in frantumi e pareti annerite, e decine di ospiti in preda al panico che fuggivano dall'edificio con i loro bagagli. Una fonte della sicurezza presente sul posto ha riferito che i paramedici affiliati a Hezbollah avevano rimosso tre corpi dall'hotel. Il distretto di Raouche comprende numerosi hotel attualmente assediati dagli sfollati a causa dei combattimenti tra Israele e Hezbollah. «Il regime terroristico iraniano opera sistematicamente all'interno della popolazione civile in Iran e Libano, sfruttando cinicamente i civili come scudi umani», ha accusato su Telegram l'esercito israeliano. Più di 20 città e villaggi sono stati presi di mira da attacchi aerei israeliani sabato nel Libano meridionale, secondo la National News Agency, mentre venerdì sera un'operazione di commando israeliano per cercare, senza successo, di recuperare i resti di un aviatore israeliano catturato in Libano nel 1986 ha causato la morte di 41 persone nel villaggio di Nabi Chit, nell'est del paese.

Ron Arad, si eiettò nel 1986 dal suo aereo, abbattuto in Libano, durante una missione contro l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Fu catturato da gruppi sciiti durante la Guerra Civile libanese. Riuscì a inviare lettere alla sua famiglia all'inizio della sua prigionia, spingendo Israele ad avviare colloqui con i suoi rapitori, ma i negoziati fallirono e si interruppero definitivamente nel 1988. Trattenuto da gruppi sciiti, forse Hezbollah, Ron Arad è ora presumibilmente morto, poiché i suoi resti non sono mai stati restituiti. Il suo destino è fonte di preoccupazione per Israele, dove il rimpatrio dei soldati dispersi o catturati è considerato un dovere nazionale. Secondo il capo dell'esercito libanese, Rodolphe Haykal, i soldati israeliani sono arrivati a Nabi Chit indossando uniformi simili a quelle dell'esercito libanese e utilizzando veicoli militari simili a quelli utilizzati da Hezbollah. L'esercito israeliano, da parte sua, ha dichiarato che le sue "forze speciali" hanno condotto venerdì sera un'operazione «per localizzare i resti collegati al pilota scomparso Ron Arad», ma senza successo. Secondo quanto dichiarato, l'operazione non ha causato «alcuna vittima» da parte israeliana.